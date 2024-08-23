Хакеры добрались до McDonald’s: украдено 700 тыс. долларов в криптовалюте

Хакерская группа India_X_Kr3w взломала официальный аккаунт McDonald’s в Instagram и похитила у подписчиков $700 тысяч в криптовалюте.

Злоумышленники получили доступ к странице с более чем 5 миллионами подписчиков и запустили рекламу мошеннического токена Grimace, утверждая, что он является частью «эксперимента McDonald’s на Solana». Это привело к резкому росту стоимости токена, пишет Cointelegraph.

Аналитики выяснили, что хакеры использовали инструмент Solana pump.fun и получили 75% от общего объема токенов Grimace, распределив их по 100 кошелькам.

Рыночная капитализация токена возросла с нескольких тысяч долларов до $25 миллионов за 30 минут. Однако затем хакеры сбросили свои активы, и стоимость токена упала до $650 тысяч.

После этого они обновили описание страницы, признавшись в мошенничестве: «Простите, вас только что заскамила India_X_Kr3w. Спасибо за $700,000 в Solana».

McDonald’s вскоре восстановил доступ к аккаунту, удалил мошеннические публикации и извинился перед подписчиками.