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Gucci выпустила Xbox Series X ограниченным тиражом по цене 10 000 долларов

Gucci выпустила Xbox Series X ограниченным тиражом по цене 10 000 долларов
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Для геймеров, у которых слишком много денег.

Консоль Microsoft Xbox Series на прошлой неделе отметила свою первую годовщину. Gucci присоединилась к празднику, выпустив ограниченную версию игровой консоли, которая будет продаваться по цене 10 000 долларов.

Gucci и Microsoft объединились для производства консоли Xbox Series X ограниченным тиражом . Компания роскошной моды изготовила всего 100 комплектов, включая систему лазерной резки с использованием оригинального дизайна Gucci Rhombi, два настраиваемых контроллера серии Xbox с красными и синими полосами, жесткий футляр Gucci для Xbox и Xbox Game Pass Ultimate. И все по цене 10 000 долларов, что немного больше розничной цены Xbox Series X в 500 долларов.

Gucci выпустила Xbox Series X ограниченным тиражом по цене 10 000 долларов

Gucci продаст эти Xbox ограниченным тиражом 17 ноября, и они доступны только в некоторых магазинах по всему миру.

Xbox Series X было трудно найти на розничных полках в прошлом году, как и ее конкурента PS5. По мере приближения Черной пятницы ее станет еще труднее найти.

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