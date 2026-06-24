GTA VI оценена в 80 долларов и получит ультимативное издание с бонусами

Rockstar представила новую подборку скриншотов игры, а также раскрыла информацию о бонусах за предзаказ расширенного издания. В стандартной версии стоимость игры составит 80 долларов (около 7 200 рублей по текущему курсу ЦБ).

Ultimate Edition будет стоить 100 долларов (примерно 9 000 рублей). Предзагрузка игры станет доступна 12 ноября — за неделю до релиза. В этом издании заявлены дополнительные возможности, включая автомастерские с тюнингом автомобилей, тату-салоны, а также наборы одежды и транспорт для персонажей Джейсона и Люсии.

Также отмечается, что физическое издание игры будет поставляться с кодом для загрузки, а не с диском.