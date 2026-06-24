Главная » Новости

GTA VI оценена в 80 долларов и получит ультимативное издание с бонусами

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

GTA VI оценена в 80 долларов и получит ультимативное издание с бонусами

Rockstar представила новую подборку скриншотов игры, а также раскрыла информацию о бонусах за предзаказ расширенного издания. В стандартной версии стоимость игры составит 80 долларов (около 7 200 рублей по текущему курсу ЦБ).

Ultimate Edition будет стоить 100 долларов (примерно 9 000 рублей). Предзагрузка игры станет доступна 12 ноября — за неделю до релиза. В этом издании заявлены дополнительные возможности, включая автомастерские с тюнингом автомобилей, тату-салоны, а также наборы одежды и транспорт для персонажей Джейсона и Люсии.

Также отмечается, что физическое издание игры будет поставляться с кодом для загрузки, а не с диском.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.