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Грядущий Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 превзошел процессор Apple A17 Pro

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Недавние результаты бенчмарка GeekBench 6 привели к интересному открытию: новый чипсет Snapdragon 8 Gen4 от Qualcomm, который планируется выпустить в октябре, превзошел производительность одноядерного и многоядерного режимов Apple A17 Pro.

Грядущий Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 превзошел процессор Apple A17 Pro

В тестах Snapdragon 8 Gen4 продемонстрировал результаты более 3 000 баллов для одноядерной производительности и более 10 000 баллов для многоядерной производительности.

Эти показатели превышают результаты Apple A17 Pro, который набрал 2 999 баллов для одноядерного режима и 7 903 балла для многоядерного режима.

Основной фактор, который позволил Snapdragon 8 Gen4 достичь таких высоких показателей, заключается в использовании архитектуры Nuvia Phoenix, разработанной Qualcomm.

Эта архитектура отличается от традиционных решений Arm и сосредоточена на улучшении производительности отдельных ядер, что приносит значительное преимущество по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, чипсет будет производиться с использованием передового 3-нм техпроцесса TSMC.

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