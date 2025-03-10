Главная » Новости

Группа М.Видео-Эльдорадо запускает терминалы самообслуживания в магазинах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

Группа М.Видео-Эльдорадо начинает пилотный запуск терминалов самообслуживания в 28 магазинах Москвы и Московской области.

Группа М.Видео-Эльдорадо запускает терминалы самообслуживания в магазинах

Новая цифровая технология позволит клиентам самостоятельно сканировать и оплачивать товары безналичным способом.

Если пилотный проект окажется успешным, компания планирует расширить этот формат в другие регионы. Уже в первые дни работы терминалов до 50% всех чеков самообслуживания проходило через них, а наиболее популярными товарами стали товары для дома и аксессуары для техники.

Директор по розничным продажам Давид Мелик-Касумов отметил, что терминалы делают процесс покупок быстрее и удобнее, и компания намерена продолжить улучшение сервиса. Также терминалы позволяют быстро получать интернет-заказы и оплачивать товары, оформленные с помощью консультантов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.