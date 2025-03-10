Группа М.Видео-Эльдорадо запускает терминалы самообслуживания в магазинах

Группа М.Видео-Эльдорадо начинает пилотный запуск терминалов самообслуживания в 28 магазинах Москвы и Московской области.

Новая цифровая технология позволит клиентам самостоятельно сканировать и оплачивать товары безналичным способом.

Если пилотный проект окажется успешным, компания планирует расширить этот формат в другие регионы. Уже в первые дни работы терминалов до 50% всех чеков самообслуживания проходило через них, а наиболее популярными товарами стали товары для дома и аксессуары для техники.

Директор по розничным продажам Давид Мелик-Касумов отметил, что терминалы делают процесс покупок быстрее и удобнее, и компания намерена продолжить улучшение сервиса. Также терминалы позволяют быстро получать интернет-заказы и оплачивать товары, оформленные с помощью консультантов.