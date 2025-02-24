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Grok-3 теперь поддерживает голосовое общение

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Илон Маск объявил о запуске голосового режима для нейросети Grok-3, который теперь доступен всем желающим, пока серверы выдерживают нагрузку.

Grok-3 теперь поддерживает голосовое общение

Новый функционал позволяет пользователям общаться с ИИ на естественном языке, что делает взаимодействие более удобным.

Grok-3 предлагает два голоса — Ara и Grok — и различные «личности». Пользователи могут сохранять историю разговоров и делиться диалогами с другими.

Ранее доступ к Grok-3 имели только подписчики платных тарифов X Premium+ и SuperGrok, но теперь любой желающий может попробовать его. Премиум-подписчики получат приоритетный доступ к новым функциям.

На этой неделе X повысила стоимость подписки X Premium+ до 40 долларов в месяц, а SuperGrok предложит расширенные функции, хотя его стоимость пока не раскрыта.

Также новая версия Grok включает режим Think, который помогает решать сложные задачи в математике, науке и программировании.

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