Гражданам в РФ перечислили способы, как запретить подслушивать смартфону

Гражданам в РФ перечислили способы, как запретить подслушивать смартфону10.04.2021 22:23
Эксперт информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал россиянам как защитить себя от «прослушки».
В интервью радио Sputnik Вакулин посоветовал пользователям смартфонов проверить установленные на устройстве приложения.
Некоторые из них могут иметь доступ к микрофону, а значит способны прослушивать пользователя.
Специалист советует ограничить разрешения приложений или вовсе удалить их из устройства, если они не нужны.
Сергей Вакулин отметил, что многие российские и зарубежные чиновники ходят с кнопочными телефонами, работающими только в старых стандартах связи.
Такие телефоны невозможно прослушать, так как на них нет приложений и они не работают в сетях 3G и LTE.
Просмотры: