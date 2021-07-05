О том, где и как не стоит использовать смартфон в летнее время, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Виталий Красиков.

Ссылаясь на его слова журналисты агентства «Прайм» пишут, то летом помимо традиционных рисков механического повреждения добавляется еще и высокая температура.

Как пояснил эксперт, необязательно, что прямые солнечные лучи, попадающие на устройство в машине или на пляже, приведут к взрыву, но это может стать причиной отказа смартфона в работе или приведет к его перегреву.

Кроме этого, например, на пляже есть вероятность попадания песка или воды, что может вывести устройство из строя.

В связи с этим специалист призывает помнить о простых правилах эксплуатации, чтобы не остаться без смартфона.