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Граждан РФ предупредили о способностях WhatsApp собирать персональные данные

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

WhatsApp является одним из самых небезопасных мессенджеров, так как он все данные пользователя сохраняет на сервере, а не на устройстве.

Заведующий кафедрой института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в разговоре с агентством Reuters рассказал, какие данные могут потерять россияне при использовании WhatsApp.

Этот популярный мессенджер хранит данные смартфона, IP-адрес, номер телефона, а также имеет доступ к телефонной книге на смартфоне и галерее с фото и видео. Еще WhatsApp получает доступ к камере и микрофону.

Эксперт посоветовал не отправлять через мессенджеры важную информацию, так как она проходит через серверы сервиса, и все они находятся за пределами нашей страны.

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