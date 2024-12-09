В ФСБ России названы слова, выдающие телефонного мошенника

В последнее время участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники используют подменные номера, похожие на номера ФСБ России.

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, мошенники убеждают жертв перевести деньги на «безопасный счет» или срочно обналичить средства с последующей передачей курьеру.

Они утверждают, что это необходимо для обеспечения сохранности денег и помощи в раскрытии экономических преступлений.

Мошенники также применяют методы вымогательства, угрожая уголовными делами против граждан или их родственников. В ходе общения они демонстрируют фальшивые «служебные удостоверения», копии «приказов» и другие документы, призывающие к сотрудничеству.

Гражданам настоятельно рекомендуют соблюдать конфиденциальность, угрожая уголовной ответственностью за разглашение информации.

Важно помнить, что уведомление о привлечении в качестве подозреваемого по уголовному делу осуществляется только в письменной форме и вручается лично. Сотрудники ФСБ не используют мессенджеры для общения и не присылают документы гражданам.

Если вам звонят с фразами о «ФСБ», «МВД», «сообщите код из СМС» или вас просят срочно продать имущество, немедленно прекратите разговор. В российском законодательстве нет ответственности за отказ от таких просьб.

С учетом использования технологий подмены голосов и изображений, будьте внимательны к звонкам от близких, утверждающих, что они в беде. Перезвоните им и задайте вопросы, на которые только они могут ответить.

Также возрастает активность недружественных государств, включая Украину, по вовлечению граждан в противоправные действия. Методы могут включать шантаж, обман, поджоги и попытки получения доступа к государственной тайне.

Не вступайте в диалог с незнакомыми лицами и берегите себя и своих близких.