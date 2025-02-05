«Гравитон» запускает серийное производство компьютеров на AMD Ryzen с ИИ

Российская компания «Гравитон» начала серийное производство новых компьютеров Д31А и Д51А на базе процессоров AMD Ryzen, которые поддерживают функции искусственного интеллекта.

Ожидается, что эти устройства, способные выполнять анализ и генерацию данных в реальном времени, будут включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России до конца первого квартала 2025 года.

Компьютеры оснащены процессорами AMD Ryzen 5 8600G, Ryzen 7 8700F и Ryzen 7 8700G, а также материнскими платами собственного производства и оперативной памятью объемом от 16 до 32 Гб.

Основное преимущество новинок — высокая производительность, достигающая до 16 триллионов операций в секунду, благодаря специальным ядрам и блокам для обработки нейронных сетей.

Компьютеры «Гравитон» позволяют запускать приложения с поддержкой ИИ на локальных устройствах, что ускоряет работу с медиа и улучшает функциональность виртуальных ассистентов.

Директор департамента клиентской вычислительной техники «Гравитон» Сергей Гендрих отметил, что компания отвечает на растущий спрос на решения, связанные с искусственным интеллектом, и рада запуску новых моделей в серийное производство.