«Гравитон» представила линейку устройств «Автор» с премиальным дизайном

Компания «Гравитон» представила новую серию устройств под названием «Автор» с премиальным дизайном. В эту линейку входят ноутбуки, ПК, моноблоки, мониторы, клавиатура и мышь, а также многофункциональные устройства и серверы.

Это первая такая серия на российском ИТ-рынке, где дизайн разработан с использованием технологий искусственного интеллекта. Стоимость проекта составила 70 миллионов рублей.

«Гравитон» создает свою продукцию в рамках импортозамещения, соблюдая законодательные требования. Компания акцентирует внимание не только на функциональности, но и на эстетике своих устройств. Линейка «Автор» предназначена для клиентов, которые ценят как производительность, так и стиль.

При этом уникальный дизайн не увеличит стоимость устройств, так как они будут доступны на регулируемом рынке. Илья Чаплинский, директор по маркетингу «Гравитон», отметил, что они стремятся превзойти ожидания потребителей, предлагая надежное и эффективное оборудование с неповторимым стилем.

Работа над дизайном заняла 11 месяцев, в процессе использовались технологии ИИ для анализа и создания уникальных концептов. Первая партия устройств поступит на склад в декабре 2024 года, а в начале следующего года линейка будет расширена ноутбуками. Все новые устройства будут включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

Премьера серии «Автор» прошла на конференции «Точка притяжения», которая состоялась 3 и 4 сентября в Москве, где заказчики и партнеры первыми увидели новинки.

Источник: Гравитон.