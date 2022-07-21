GPS-трекер раскрывает местонахождение более 1,5 миллиона автомобилей

Целый ряд уязвимостей в популярном GPS-трекере обнаружили специалисты по кибербезопасности BitSight.

Они выяснили, что при желании злоумышленники могут ими воспользоваться и получить доступ к местонахождению более 1,5 млн автомобилей.

В частности, проблемы выявили в устройстве MiCODUS MV720, которое позволяет владельцам узнавать, где в данный момент находится машина.

GPS-трекер создали с целью выявления местонахождения машины в случае ее угона. Однако, как выяснилось, в устройстве имеется ряд уязвимостей, которые хакеры научились использовать.

В результате злоумышленники могут использовать трекер для отслеживания маршрута или даже удаленно остановить автомобиль. Стоит отметить, что первые проблемы выявили еще в 2021 году, но те уязвимости так и не были исправлены.