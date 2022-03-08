Говорят, что бюджетные модели iPhone 14 имеют рамки дисплея того же размера, что и iPhone 13

Согласно непроверенному, но все более правдоподобному источнику из Азии, более дешевые модели iPhone 14 в этом году будут иметь дисплей с той же толщиной рамки, что и серия iPhone 13.

Ожидается, что Apple выпустит младшие 6,1-дюймовые модели iPhone 14 и 6,7-дюймовые модели iPhone 14 Max, которые в этом году по-прежнему будут иметь вырез. Согласно сообщению из аккаунта «yeux1122» в корейском блоге Naver, эти модели будут иметь тот же размер рамки, что и прошлогодний iPhone 13, что противоречит недавней болтовне в социальных сетях о том, что Apple, возможно, стремится к более тонким рамкам. все его смартфоны следующего поколения в этом году.

Apple работала над уменьшением размеров рамок дисплея в ряде своих последних продуктов, включая Apple Watch Series 7, iPad mini 6, а также 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro. Это, естественно, привело к предположениям, что следующим может стать iPhone 14, который должен выйти осенью.

В 2020 году Apple фактически обрезала лицевые панели вокруг дисплеев Super Retina XDR на всех своих моделях iPhone 12, что привело к немного более широкому соотношению экрана к корпусу по сравнению с iPhone 11. Однако прошлогодний iPhone 13 застрял с тот же размер рамки, что и у iPhone 12.

Если сегодняшний слух подтвердится, Apple снова сохранит тот же размер рамки, по крайней мере, на младших моделях iPhone 14, и вместо этого сосредоточится на замене выреза на моделях Pro и Pro Max вырезом в форме таблетки и дыроколом для датчики Face ID и камера.