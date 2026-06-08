Госдума рассмотрит доработанный пакет «Антифрод 2.0»

9 июня Госдума РФ планирует рассмотреть обновлённый законопроект «Антифрод 2.0», который, по данным СМИ, был существенно переработан ко второму чтению. Как отмечает «Коммерсант», часть ранее обсуждавшихся инициатив из документа исключили, однако в него добавили новые меры по борьбе с мошенничеством.

Среди отказов — требование регистрироваться на «значимых ресурсах» только через российскую электронную почту, привязка открытия банковских счетов исключительно к ИНН, а также обязательное подтверждение действий через мессенджер Max вместо SMS.

В обновлённой версии законопроекта предусмотрено, что при несоблюдении банками или операторами связи установленных процедур по выявлению мошеннических операций клиентам может быть компенсирована сумма перевода. При этом, если организация выполнила все требования, но пользователь самостоятельно передал деньги злоумышленникам, компенсация не предусмотрена.

Также предлагаются дополнительные меры, включая ограничение срока расторжения договора на связь до 90 дней для предотвращения частой смены SIM-карт, возможность добровольного запрета на звонки из-за рубежа и установление лимита — не более 20 банковских карт на одного человека.

Среди сохранённых положений — единый учёт банковских карт, маркировка зарубежных звонков, запрет хостинг-провайдерам размещать ресурсы для VPN-сервисов, досудебная блокировка сайтов с вредоносным ПО и право Минцифры регулировать стоимость массовых обзвонов. Согласно источникам, существует высокая вероятность принятия законопроекта сразу в двух чтениях.