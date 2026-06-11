Госдума отклонила инициативу об обязательной маркировке ИИ-контента

Государственная дума отклонила законопроект, предусматривавший обязательную маркировку материалов, созданных с использованием искусственного интеллекта.

Авторы инициативы отмечали, что значительная часть пользователей — около 70% — затрудняется отличить реальные видеозаписи от контента, сгенерированного нейросетями. В связи с этим предлагалось обязать авторов указывать, что при создании материалов применялись ИИ-технологии.

Однако в парламенте посчитали предложенные нормы труднореализуемыми. В частности, в законопроекте не было чёткого механизма проверки достоверности такой маркировки, что стало одним из аргументов против его принятия.