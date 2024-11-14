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Госдума одобрила законопроект о RuStore

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает вводить ограничения на установку отечественного магазина приложений RuStore на мобильные устройства. Изменения планируется внести в закон «О защите прав потребителей», передает ТАСС.

Согласно документу, при продаже определённых технически сложных товаров с предустановленным ПО потребителям будет предоставлена возможность устанавливать и обновлять приложения через RuStore, а также проводить платежи за использование программ. Перечень таких устройств будет определён позже.

Законопроект также запрещает ограничения на управление настройками приложений и взаимодействие с пользователями, если это не нарушает законы России. Владелец магазина приложений не сможет ограничивать установку программ на основании использования других магазинов.

Кроме того, законопроект запрещает устанавливать специальные требования к ценам на услуги в приложениях, установленных через RuStore, или к их функциям на устройстве.

Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что новые нормы помогут устранить дискриминацию российских приложений в App Store и могут ускорить появление RuStore на платформе iOS, хотя детали реализации пока не раскрыты.

Если закон будет принят в следующих чтениях, новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

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