Google выпустила беспроводные наушники Pixel Buds A-Series за 99 долларов

Новые беспроводные наушники от компании Google получили очень компактный дизайн и футляр без возможности беспроводной зарядки.

Наушники Pixel Buds A позиционируются как более доступный вариант прошлогодних Pixel Buds, которые на старте продаж стоили 179 долларов.

Новинку оценили в 99 долларов, но за такую цену Pixel Buds A лишили некоторых возможностей.

Так, футляр Pixel Buds A не имеет беспроводной зарядки, убрали в нем и защиту от влаги, а наушники лишили функции снижения шума от ветра.



При этом сами наушники имеют защиту от влаги по стандарту IPX4 и поддерживают работу с голосовым ассистентом Google Assistant.

На одном заряде Google Pixel Buds A могут проработать до 5 часов, футляр обеспечит еще 19 часов автономной работы.

Беспроводные наушники поступят в продажу 17 июня в белом и оливковом цвете. Pixel Buds A будут предлагаться на старте продаж только в Канаде и США.