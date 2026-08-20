Google ввела суточную задержку при установке APK-файлов на Android

Компания Google усложнила процесс установки APK-файлов на смартфоны с операционной системой Android, добавив обязательный 24-часовой период ожидания. Теперь пользователю необходимо выдать соответствующее разрешение в настройках устройства, подтвердить, что он делает это по собственной воле, после чего подождать сутки и повторно предоставить разрешение — на неделю или бессрочно.

Данная мера объясняется борьбой с мошенническими схемами. Как отмечается, нововведение уже начало действовать в ряде стран, а его повсеместное внедрение запланировано на 2027 год.