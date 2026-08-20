Главная » Новости

Google ввела суточную задержку при установке APK-файлов на Android

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Google ввела суточную задержку при установке APK-файлов на Android

Компания Google усложнила процесс установки APK-файлов на смартфоны с операционной системой Android, добавив обязательный 24-часовой период ожидания. Теперь пользователю необходимо выдать соответствующее разрешение в настройках устройства, подтвердить, что он делает это по собственной воле, после чего подождать сутки и повторно предоставить разрешение — на неделю или бессрочно.

Данная мера объясняется борьбой с мошенническими схемами. Как отмечается, нововведение уже начало действовать в ряде стран, а его повсеместное внедрение запланировано на 2027 год.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.