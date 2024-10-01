Google ввел новые правила и ограничил доступ к Gmail

С 30 сентября Google ввела новые правила для Gmail, чтобы повысить защиту аккаунтов пользователей. Теперь доступ к данным Gmail через менее безопасные приложения и устройства, которые используют только логин и пароль, будет закрыт.

Это решение является частью широкой кампании по улучшению безопасности, о которой было объявлено год назад. В течение последнего месяца компания внедряла новую технологию защиты, включая ключи доступа для браузера Chrome.

Новая система безопасности основана на протоколе OAuth, который обеспечивает более надёжную защиту данных. Теперь доступ к Gmail через протоколы CalDAV, CardDAV, IMAP, POP и Google Sync с использованием только имени пользователя и пароля будет невозможен.

Изменения коснутся только пользователей Google Workspace, владельцы личных аккаунтов Gmail могут не беспокоиться о доступе к своей почте, но теперь доступ по IMAP будет осуществляться только через протокол OAuth. Это позволяет сторонним приложениям получать ограниченный доступ к данным без передачи логина и пароля.

Google рекомендует несколько шагов для избежания проблем с доступом. Пользователям Outlook 2016 и более ранних версий следует перейти на Microsoft 365 или актуальные версии Outlook.

Пользователям Thunderbird и других почтовых клиентов нужно заново добавить аккаунт Google и настроить его для работы с IMAP через OAuth. Владельцам приложения «Почта» на iOS и macOS также потребуется удалить и повторно добавить аккаунт, чтобы активировать OAuth.

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