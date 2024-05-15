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Google внедряет функцию «ИИ-защитника» от мошенников на Android-смартфоны

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Google объявляет о глобальном запуске функции «ИИ-защитника» от мошенников для Android-смартфонов

Google представила инновационную функцию, которая обеспечит защиту пользователей Android-смартфонов от мошенничества.

На конференции I/O 2024 компания объявила о глобальном запуске встроенного «ИИ-защитника», который поможет предотвратить попытки обмана через телефонные звонки.

С помощью нейросети Gemini, встроенной в приложение «Google Телефон», новая функция будет анализировать каждый входящий звонок и распознавать популярные фразы и формулировки, используемые злоумышленниками.

Если обнаружена попытка мошенничества, смартфон автоматически будет вибрировать, а на экране появится предупреждение о возможном обмане.

«ИИ-защитник» от мошенников будет доступен на устройствах с Android 15, начиная с лета 2024 года. Важно отметить, что все данные обрабатываются прямо на самом устройстве, и ни одна информация не передается на внешние серверы Google.

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