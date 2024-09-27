Google вернула ИИ-эксперта в компанию, потратив на это $3 млрд

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., объявила о покупке лицензии на технологии ИИ-стартапа Character.AI за приблизительно $2,7 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в компании.

Основной причиной такой крупной сделки считается возвращение в Google Ноама Шазира, одного из основателей Character.AI. Вместе с ним в Google вернулись и другие ключевые специалисты стартапа.

Пока ИИ-эксперты Google не знают, как именно компания планирует использовать новые технологии. Шазир, который получил в Google должность вице-президента, ранее работал в компании с 2000 года и играл важную роль в развитии ИИ.

Предыстория сделки

Character.AI столкнулась с финансовыми трудностями, и сделка произошла в сложный период для стартапа. Шазир и его команда надеялись привлечь пользователей, предлагая чат-ботов, способных вести диалог и давать советы. Однако их предыдущие попытки в Google, такие, как создание чат-бота Meena, были остановлены из-за опасений по поводу безопасности.

Влияние на будущее Google

Теперь, с возвращением Шазира и его команды, Google надеется ускорить разработку и внедрение ИИ-приложений. Сооснователь Google Сергей Брин отметил, что компания должна действовать более смело в этой области.

С учетом растущего числа пользователей Character.AI, превышающего 20 миллионов, будущее сотрудничество между Google и Character.AI может стать важным шагом в развитии технологий искусственного интеллекта.

Между тем в России американская компания ограничила возможность создания нового аккаунта.