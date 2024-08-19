Google вернет в продажу оригинальный складной смартфон Pixel Fold

Google планирует вернуть оригинальный складной смартфон Pixel Fold в продажу после запуска его преемника — Pixel 9 Pro Fold.

Оригинальная модель была временно удалена из интернет-магазина перед анонсом новой модели, что вызвало вопросы у покупателей.

Согласно информации, продажи оригинального Pixel Fold возобновятся в начале сентября, после завершения периода предзаказов на Pixel 9 Pro Fold.

На данный момент покупатели могут оформлять предварительные заказы на Pixel 9 Pro Fold и знакомиться с остальными новинками серии Pixel 9.