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Google вернет в продажу оригинальный складной смартфон Pixel Fold

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Google планирует вернуть оригинальный складной смартфон Pixel Fold в продажу после запуска его преемника — Pixel 9 Pro Fold.

Оригинальная модель была временно удалена из интернет-магазина перед анонсом новой модели, что вызвало вопросы у покупателей.

Согласно информации, продажи оригинального Pixel Fold возобновятся в начале сентября, после завершения периода предзаказов на Pixel 9 Pro Fold.

На данный момент покупатели могут оформлять предварительные заказы на Pixel 9 Pro Fold и знакомиться с остальными новинками серии Pixel 9.

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