Google ведет разработку режима ПК для Android-смартфонов

Компания Google работает над новым функционалом Android, который позволит превратить смартфон в полноценный персональный компьютер при подключении к внешнему монитору. Как сообщает портал GSMArena, разрабатываемая функция получила название Android Desktop Mode и может быть представлена вместе с операционной системой Android 17.

По данным источника, пользователи смогут запускать приложения в отдельных окнах, изменять их размер и свободно перемещать по экрану. Интерфейс в новом режиме будет напоминать десктопные операционные системы — такие как Windows или Chrome OS. Также предусмотрен плавный переход между мобильным и десктопным режимами, что обеспечит удобство использования в разных сценариях.

Ожидается, что Android Desktop Mode станет доступен на следующем поколении смартфонов Pixel, релиз которых намечен одновременно с выходом Android 17.

Возможность превращения смартфона в рабочую станцию позволит расширить функциональность устройств и предоставить пользователям полноценный ПК-опыт без необходимости приобретения дополнительного оборудования. Аналогичные решения ранее предлагались другими производителями, включая Samsung с её функцией DeX. Google впервые разрабатывает подобный режим на уровне системной интеграции Android.