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Google в YouTube запустила новую функцию с названием «Хайп»

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Компания Google запустила новую функцию под названием Hype на видеосервисе YouTube. Эта функция призвана помочь авторам небольших каналов привлечь новых подписчиков. Она доступна только авторам с числом подписчиков, не превышающим 500 тысяч.

Функция Hype позволяет зрителям продвигать только видеоролики, опубликованные в течение последних семи дней. В настоящее время тестирование этой функции доступно пользователям в Бразилии, Турции и Тайване.

Согласно YouTube, чем больше зрителей хвалят видео, тем больше вероятность его появления в рейтинге. Рейтинг «хайповых» роликов будет отображаться в разделе Explore (Навигатор).

 

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