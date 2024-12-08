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Google увеличила сроки поддержки смартфонов Pixel

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Google пересмотрела сроки программной поддержки для своих смартфонов серий Pixel 6, Pixel 7 и Pixel Fold. Ранее компания предлагала три года основных обновлений и пять лет обновлений безопасности.

Согласно обновленной информации на официальной странице поддержки, модели Pixel 6, 6a, 6 Pro, а также Pixel 7, 7a, 7 Pro и складной Pixel Fold будут получать обновления ОС и патчи безопасности на протяжении пяти лет с момента выпуска. Это также может включать пакеты функций Pixel Feature Drops.

Таким образом, поддержка серии Pixel 6 завершится в 2026 году, а серии Pixel 7 — в 2027 году.

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