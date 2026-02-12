Google упростила удаление личных данных из поиска

Компания Google расширила инструменты управления персональной информацией в своей поисковой системе. Теперь пользователи могут запросить удаление из выдачи данных об удостоверении личности, водительских правах и номере социального страхования — наряду с адресом электронной почты и номером телефона. Новый функционал доступен через раздел «О Вас» в результатах поиска.

Для подачи запроса необходимо заполнить соответствующие поля в разделе «О Вас». Это требуется для подтверждения, что пользователь обращается с просьбой удалить именно свои данные. После отправки информации Google проводит сканирование поисковой выдачи и уведомляет пользователя по электронной почте или через приложение Google о найденных совпадениях. Далее можно удалить соответствующие результаты непосредственно из поиска.

Компания подчёркивает, что удаление сведений из поисковой выдачи не означает их удаления из интернета. Информация остаётся на исходных сайтах и может быть обнаружена через внутренний поиск ресурса или с помощью других поисковых систем.

Также Google упростила процедуру удаления изображений откровенного характера, опубликованных без согласия пользователя. Для этого необходимо открыть меню рядом с изображением в результатах поиска и выбрать опцию удаления, указав причину. Пользователь может подать заявку сразу на несколько изображений и отслеживать статус обращений в разделе «О Вас».

Дополнительно предусмотрена функция превентивной защиты: она позволяет фильтровать потенциально нежелательные результаты сексуального характера в будущих поисковых запросах. После подачи запроса Google отображает ссылки на организации, предоставляющие эмоциональную и юридическую поддержку.

Развёртывание обновлённых инструментов начнётся в ближайшие дни в США, после чего они станут доступны и в других регионах.