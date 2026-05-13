Google упростила передачу файлов между Android и iPhone

Google объявила о расширении возможностей обмена файлами между Android-устройствами и iPhone. Обновление касается сервиса Quick Share и направлено на упрощение передачи данных между платформами.

Компания сообщила, что Quick Share уже частично совместим с AirDrop на отдельных устройствах Android, однако в 2026 году поддержка расширится на смартфоны Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi и HONOR.

Для устройств без поддержки AirDrop будет доступен альтернативный способ — создание QR-кода, через который файлы можно передавать на устройства iOS через облако. Эта функция начала распространяться уже сегодня и станет доступна всем Android-устройствам в течение ближайшего месяца. Также Google планирует интегрировать Quick Share в сторонние приложения, включая WhatsApp.

Кроме того, Google совместно с Apple разработала инструменты для упрощения перехода между платформами в рамках требований европейского закона о цифровых рынках. В iOS 26.3 уже реализована часть функций, а на устройствах Samsung Galaxy и Google Pixel аналогичный перенос данных ожидается в 2026 году.

Система миграции позволит переносить по беспроводному соединению eSIM, пароли, фотографии, сообщения, приложения, контакты и настройки домашнего экрана.