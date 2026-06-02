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Google упростил передачу файлов между Android, ПК и NAS

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Google выпустила обновление для операционной системы Android, которое расширяет возможности обмена файлами между различными устройствами. Новая функция позволяет пользователям быстрее передавать данные между смартфонами, персональными компьютерами и сетевыми хранилищами данных (NAS).

Обновление направлено на упрощение работы с файлами в рамках единой цифровой экосистемы. Если ранее для обмена данными между Android-устройствами и компьютерами нередко требовались сторонние приложения либо подключение по кабелю, то теперь эти задачи можно выполнять с помощью встроенных инструментов операционной системы.

Новая возможность поддерживает работу как с локальными компьютерами, подключенными к одной сети, так и с NAS-системами, которые используются для хранения больших объемов информации и резервного копирования данных. Пользователи получили возможность отправлять и получать файлы без установки дополнительного программного обеспечения и сложной настройки оборудования.

В Google отмечают, что обновление уже стало доступно для поддерживаемых устройств на базе Android. Нововведение должно сделать взаимодействие между различными типами устройств более удобным и сократить время, необходимое для передачи документов, фотографий, видеозаписей и других файлов.

Компания продолжает развивать собственную экосистему сервисов и устройств, уделяя внимание интеграции различных платформ и упрощению повседневных задач пользователей.

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