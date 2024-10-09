Google удалил приложения Kaspersky из Google Play из-за санкций США

Компания Google в одностороннем порядке удалила приложения Kaspersky для Android из своего магазина Google Play, ссылаясь на санкции США. Пользователи Android теперь не могут скачать или обновить антивирусные приложения «Лаборатории Касперского», что создает риски для безопасности устройств.

Удаление произошло без предварительного уведомления и связано с ограничениями, введенными Министерством торговли США против Kaspersky. Несмотря на то, что санкции формально касаются только США, Google фактически заблокировала доступ к продуктам компании для всех пользователей, включая тех, кто находится за пределами США.

Kaspersky подтвердила проблему и начала расследование обстоятельств удаления своих приложений. Компания отметила, что Google слишком широко интерпретировала американские ограничения, которые не запрещают продажу или распространение её продуктов за пределами США.

В блоге Kaspersky указано, что приложения, установленные до удаления, будут продолжать работать, а платные подписки и функции останутся активными. Однако для переустановки или обновления приложений через Google Play сейчас нет возможности.

Компания рекомендует пользователям загружать приложения из других надежных магазинов, таких как Huawei AppGallery, Galaxy Store, Xiaomi GetApps или RuStore. Также доступны APK-файлы для самостоятельной установки с официального сайта Kaspersky.