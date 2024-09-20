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Google троллит Apple в новой рекламе Pixel

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Google выпустила новый рекламный ролик, в котором смартфоны Pixel и iPhone обсуждают внедрение RCS на устройства Apple. Ролик является частью кампании Best Phones Forever, в которой два бывших конкурента теперь стали друзьями.

Google троллит Apple в новой рекламе Pixel

В видео говорящие смартфоны сидят в кабинете психолога и обсуждают последние обновления iPhone. Google Pixel радуется, что RCS, который давно доступен на Android, наконец-то появился на iPhone. В рекламе много шуток о том, как Apple долго ждала внедрения этого стандарта сообщений.

RCS позволяет обмениваться сообщениями быстрее, чем SMS, поддерживает групповые чаты и отправку медиафайлов в высоком качестве. Для использования RCS на iPhone потребуется iOS 18 и соответствующий тарифный план.

Реклама заканчивается тем, что оба смартфона говорят, что теперь они «на одной волне», подчеркивая дружескую атмосферу между ними.

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