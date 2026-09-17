Google Translate получил офлайн-перевод разговоров на русский

Google начала добавлять в приложение Google Translate возможность переводить разговоры без подключения к интернету. Новая функция работает в режиме Live Translate на смартфонах Pixel.

Офлайн-перевод поддерживает русский, французский, немецкий, португальский, итальянский, испанский, хинди, индонезийский, японский и шведский языки. При этом перевод возможен только в паре с английским. Например, напрямую перевести разговор с японского на русский без интернета пока нельзя.

Функция доступна на Pixel 9 и более новых смартфонах Google. Старые модели Pixel и устройства других производителей ее пока не получили.