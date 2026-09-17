Главная » Новости

Google Translate получил офлайн-перевод разговоров на русский

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Google начала добавлять в приложение Google Translate возможность переводить разговоры без подключения к интернету. Новая функция работает в режиме Live Translate на смартфонах Pixel.

Офлайн-перевод поддерживает русский, французский, немецкий, португальский, итальянский, испанский, хинди, индонезийский, японский и шведский языки. При этом перевод возможен только в паре с английским. Например, напрямую перевести разговор с японского на русский без интернета пока нельзя.

Функция доступна на Pixel 9 и более новых смартфонах Google. Старые модели Pixel и устройства других производителей ее пока не получили.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.