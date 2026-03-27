Google Translate получает ИИ Gemini и перевод в реальном времени через наушники

Google улучшает возможности перевода с помощью интеграции ИИ Gemini в поиске и приложении Google Translate. Новая система обеспечивает более точные и естественные переводы текста, учитывая нюансы фраз.

Идиомы, местные выражения и сленг теперь будут переводиться с учётом контекста, а не дословно. Обновление уже доступно с 26 марта в приложении Translate для iOS и на веб-платформе, поддерживаются английский и почти 20 языков, включая испанский, хинди, китайский, немецкий и японский.

Кроме того, Google запускает бета-версию функции перевода в реальном времени через наушники. Перевод сохраняет тон, акценты и интонацию говорящего, делая его более естественным. Функция работает с любыми наушниками через опцию «Live Translate» в приложении Translate. На данный момент бета-доступ ограничен пользователями Android, но в 2026 году планируется расширение на iOS.