Главная » Новости

Google Translate получает ИИ Gemini и перевод в реальном времени через наушники

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Google улучшает возможности перевода с помощью интеграции ИИ Gemini в поиске и приложении Google Translate. Новая система обеспечивает более точные и естественные переводы текста, учитывая нюансы фраз.

Идиомы, местные выражения и сленг теперь будут переводиться с учётом контекста, а не дословно. Обновление уже доступно с 26 марта в приложении Translate для iOS и на веб-платформе, поддерживаются английский и почти 20 языков, включая испанский, хинди, китайский, немецкий и японский.

Кроме того, Google запускает бета-версию функции перевода в реальном времени через наушники. Перевод сохраняет тон, акценты и интонацию говорящего, делая его более естественным. Функция работает с любыми наушниками через опцию «Live Translate» в приложении Translate. На данный момент бета-доступ ограничен пользователями Android, но в 2026 году планируется расширение на iOS.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.