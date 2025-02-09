Google тестирует интеграцию видеозвонков WhatsApp в приложение «Сообщения»

Компания Google работает над функцией, которая позволит пользователям совершать видеозвонки через WhatsApp прямо из приложения «Сообщения». Согласно информации портала Android Authority, эта функция была обнаружена в тестовой версии приложения.

Если оба собеседника установили и настроили WhatsApp, нажатие кнопки видеозвонка в Google Сообщениях инициирует звонок в WhatsApp. Если у получателя нет WhatsApp, звонок будет перенаправлен в Google Meet.

В настоящее время функция доступна только в личных чатах, но предполагается, что она также появится в групповых.

На данный момент для видеозвонков в Google Сообщениях по умолчанию используется Google Meet, что требует от пользователей установки приложения и авторизации в своих учётных записях. Новый подход с интеграцией WhatsApp может упростить этот процесс.

Пока Google не объявила официальную дату запуска этой функции. Возможно, она сначала будет доступна в бета-версии для получения отзывов от пользователей.

Также неясно, смогут ли пользователи выбирать между WhatsApp и Google Meet перед звонком. Кроме того, пользователи надеются на возможность интеграции голосовых звонков через Интернет.