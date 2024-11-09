Google случайно раскрыла информацию о своем новом ИИ-ассистенте Jarvis

Недавняя утечка информации раскрыла существование нового ИИ-ассистента Google, известного под кодовым названием Jarvis. Этот агент, разрабатываемый для интеграции с браузером Chrome, обещает изменить способ взаимодействия с онлайн-сервисами, управляя веб-браузером для выполнения различных задач, таких как поиск, бронирование и покупки. По информации издания The Information, Jarvis построен на базе языковой модели Gemini 2 и использует технологию анализа пользовательского интерфейса через скриншоты для выполнения действий, таких как нажатие кнопок и ввод текста.

О случайном раскрытии Jarvis стало известно после его непродолжительного появления в магазине расширений Google 5 ноября, что позволило некоторым пользователям впервые увидеть работу ассистента. Официальный запуск, по слухам, планируется на следующий месяц одновременно с выходом Gemini 2, хотя в тестовой версии инструмент работает с небольшой задержкой и требует ряда разрешений для полноценной работы.

Появление Jarvis совпадает с запуском схожих инструментов у других технологических гигантов, таких как Microsoft и Anthropic, что отражает общий тренд на расширение возможностей ИИ-ассистентов.