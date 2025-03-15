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Google с обновлением «Найти устройство» на Android стал отслеживать и людей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Google выпустила обновление для приложения «Найти устройство» на Android, которое теперь показывает на карте друзей и родственников, делящихся с вами своим местоположением. Эта функция была анонсирована в мартовском обновлении и теперь доступна для большего числа пользователей.

Google с обновлением «Найти устройство» на Android стал отслеживать и людей

Ранее пользователи могли видеть совместные местоположения на Google Картах. Теперь же приложение объединяет поиск вещей и людей. На карте отображаются местоположения тех, кто делится ими через Google Карты, включая пользователей iOS.

В приложении на Android добавили новую вкладку «Люди», где можно увидеть местоположение всех контактов, делящихся информацией о своем местоположении. Также доступна вкладка, показывающая, с кем вы делитесь своим местоположением, с возможностью изменить срок этого деления.

Интерфейс Google стал похож на приложение Apple, где сверху располагается карта, а снизу — список устройств или людей, в зависимости от того, что вы просматриваете.

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