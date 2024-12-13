Новую операционную систему американская компания разрабатывала при сотрудничестве с Samsung и Qualcomm.

Google разработала и представила ОС для умных очков с названием Android XR, которая является унифицированной с устройствами нового поколения.

Корпорация Google объявила о запуске операционной системы Android XR, предназначенной для устройств альтернативной реальности, таких как гарнитуры и очки.

Android XR будет интегрирована в гаджеты, использующие технологии виртуальной и дополненной реальности, а также искусственного интеллекта. Компания охарактеризовала новую ОС как открытую и унифицированную платформу для устройств нового поколения.

Android XR поддерживает ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity, OpenXR и другие технологии. Первым устройством на базе этой ОС станет гарнитура смешанной реальности от Samsung, известная под предварительным названием Project Moohan, которая выйдет на рынок в 2025 году.

Google также сообщила, что все приложения, доступные в Google Play для смартфонов и планшетов, будут совместимы с устройствами на Android XR.