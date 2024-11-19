Google разрабатывает новый ноутбук Pixel на базе ОС Android

Для создания фирменного ноутбука, который будет работать на базе операционной системы Android, американская компания создала отдельную команду.

Сейчас проект проходит под кодовым названием Snowy, но уже инсайдеры выяснили, что ноутбук хотят отнести к премиальному сегменту.

На данный момент Pixel Laptop находится на ранней стадии разработки, поэтому информации о нем пока немного, и многие детали остаются предположительными. Согласно данным от Android Authority, новый лэптоп будет работать на базе Android, а не ChromeOS.

Также ходят слухи, что Pixel Laptop будет конкурировать с такими популярными моделями, как MacBook Pro, Dell XPS, Microsoft Surface Laptop и Samsung Galaxy Chromebook, что предполагает высокую производительность и стильный дизайн.

Google уже имеет опыт в производстве «хромбуков», последний из которых, PixelBook Go, был выпущен в 2019 году. Однако пока неясно, станет ли новый ноутбук продолжением линейки Chromebook или откроет новую серию на базе Android.