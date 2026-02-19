Google разрабатывает компактную систему распознавания лица для смартфонов

По информации Android Authority, Google создаёт новую систему распознавания лица, которая сможет помещаться в стандартный вырез под фронтальную камеру. Прототипы уже тестируются в устройствах Pixel и могут появиться в Pixel 11 с подэкранной ИК-камерой. Система, вероятно, будет использовать считывание отражённого от лица света, обеспечивая высокий уровень безопасности, и способна работать даже в темноте.

Аналогичная технология разрабатывается и компанией Samsung. Её особенностью является компактность — система умещается в вырез под фронтальную камеру и не требует использования 3D-камер, как у устройств Apple.