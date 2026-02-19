Главная » Новости

Google разрабатывает компактную систему распознавания лица для смартфонов

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

По информации Android Authority, Google создаёт новую систему распознавания лица, которая сможет помещаться в стандартный вырез под фронтальную камеру. Прототипы уже тестируются в устройствах Pixel и могут появиться в Pixel 11 с подэкранной ИК-камерой. Система, вероятно, будет использовать считывание отражённого от лица света, обеспечивая высокий уровень безопасности, и способна работать даже в темноте.

Аналогичная технология разрабатывается и компанией Samsung. Её особенностью является компактность — система умещается в вырез под фронтальную камеру и не требует использования 3D-камер, как у устройств Apple.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.