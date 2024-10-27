Google разрабатывает интерактивные уведомления для Android

Google анонсировала новую функцию для Android, которая добавит интерактивные Live-уведомления в статус-бар. Эти уведомления, которые были замечены в коде бета-версии Android 15, могут стать частью Android 16.

Новая система уведомлений, называемая «Rich Ongoing Notifications», позволит показывать значки с настраиваемым текстом и цветом фона в верхней части экрана. Например, такие уведомления смогут информировать пользователей о времени прибытия такси или длительности телефонного разговора.

Эти «живые» уведомления будут похожи на функцию «Live Activities» в iOS, которая отображает информацию о таймерах и статусе доставки на экране блокировки iPhone. Для моделей iPhone 14 Pro и выше эта функция интегрирована в область Dynamic Island, что облегчает отслеживание важной информации.

Пользователи положительно воспринимают нововведение. Один из журналистов The Verge отметил, что хотел бы видеть эту функцию на своем Pixel 6, так как Live Activities на iPhone оказались очень полезными и могут вернуть его к Android в будущем.