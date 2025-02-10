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Google разрабатывает функцию настройки сочетаний клавиш для Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Google работает над новой функцией для Android, которая позволит пользователям настраивать сочетания клавиш. Эта возможность была обнаружена в предварительных сборках Android 16, хотя пока она не активна.

Настройка клавиш не была доступна ранее, и появление этой функции обещает улучшить взаимодействие с устройствами, особенно с физическими клавиатурами.

Android уже предлагает ряд сочетаний клавиш для навигации, но пользователи не могли их переназначать. Существующие приложения для этого имеют ограничения и не всегда работают корректно.

Новый режим настройки сочетаний клавиш, который может появиться в Android 16, позволит пользователям назначать неиспользуемые комбинации.

Пока неизвестно, насколько глубокой будет настройка и когда Google выпустит эту функцию. Однако внедрение настраиваемых сочетаний клавиш является важным шагом для улучшения Android как настольной операционной системы.

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