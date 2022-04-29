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Google расширяет возможности удаления личных данных из результатов поиска

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Google изменила политику конфиденциальной информации и теперь пользователи могут удалить свои данные из поиска.
Как сообщили в компании поискового гиганта, пользователи по запросу могут удалить данные из поисковой системы, а для этого при запросе в компанию нужно указать адрес сайта и URL поисковых страниц, которые выдают данные человека.

Удалить можно электронную почту, телефоны, адреса и пароли. Также в некоторых странах можно стереть данные номера социального страхования (США), идентификатор Cadastro de pessoas Físicas (Бразилия), гражданский идентификационный номер (Корея) и другие данные.

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