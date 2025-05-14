Google интегрировала функцию Live Updates в Android 16

Компания Google представила Android 16 — новую версию операционной системы, в которой появилась функция Live Updates, аналогичная Live Activity от Apple. Нововведение позволяет отслеживать события из приложений в режиме реального времени, прямо с экрана блокировки или главного экрана устройства.

Live Updates разработаны для взаимодействия с популярными приложениями доставки, совместных поездок и навигации. Пользователь сможет видеть актуальный статус заказа, информацию о маршруте или спортивных событиях, не открывая соответствующие приложения. При необходимости, можно нажать на уведомление, чтобы получить подробную информацию.

Функция во многом повторяет реализацию Live Activity на iPhone, работающую через экран блокировки и интерфейс Dynamic Island. Google планирует использовать Live Updates для расширения взаимодействия между пользователем и системой, делая процесс получения информации более быстрым и наглядным.

Android 16 также получил обновлённый язык дизайна, сделанный с акцентом на цвет, движение и тактильную обратную связь. Кроме того, Google представила Find Hub — аналог Apple’s Find My — для отслеживания устройств, людей и предметов. Инструмент Advanced Protection предложит дополнительные меры безопасности, ориентированные на защиту от угроз, включая вредоносные приложения и подозрительные контакты, особенно для журналистов и политиков.

Больше подробностей об Android 16 и его новых возможностях ожидается на конференции Google I/O, которая пройдет на следующей неделе.