Новый значок Google получил плавный градиент

Впервые за почти десятилетие Google изменила один из ключевых элементов своей фирменной айдентики — значок, представленный заглавной буквой «G». С 2015 года логотип компании использовал четыре сплошных цвета, но теперь они заменены на плавный градиент, переходящий от красного к жёлтому, затем к зелёному и синему. Об этом сообщают представители Google.

Обновлённый значок уже доступен в приложении «Поиск Google» на платформе iOS и, по словам компании, должен восприниматься как более «современный, яркий и живой». Дизайн нового символа визуально сближается с градиентным логотипом искусственного интеллекта Gemini, который используется в новых функциях поиска.

Несмотря на обновление значка, основной текстовый логотип Google из шести букв, написанный шрифтом Product Sans, остаётся без изменений. Представители компании подчёркивают, что речь идёт об эволюции визуального образа, а не о полном редизайне бренда.

Пока изменение может остаться незамеченным для большинства пользователей: оно затрагивает только иконку приложения и не влияет на функциональность сервисов. Однако в будущем аналогичные градиентные решения могут быть внедрены в другие продукты Google.