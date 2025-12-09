Главная » Новости

Google представит первые умные очки с ИИ в 2026 году

Google сообщила о разработке двух моделей умных очков с встроенными функциями искусственного интеллекта, которые планируется выпустить в 2026 году. Первая версия предназначена для использования без экрана и оснащена динамиками, микрофонами и камерами, позволяющими обращаться к Google Gemini и получать помощь в реальном времени, включая возможность делать снимки и задавать вопросы об окружающей обстановке.

Вторая версия сохранит те же ИИ-возможности, но дополнительно получит дисплей в линзе, способный показывать подсказки навигации, перевод в реальном времени и другую полезную информацию. Обе модели будут подключаться к смартфону, на котором будет выполняться основная обработка данных, и будут работать на платформе Android XR.

Google сотрудничает с Samsung в разработке устройств, а также взаимодействует с производителями оправ Warby Parker и Gentle Monster. Компания отмечает, что очки будут лёгкими, удобными и рассчитанными на длительное ношение.

Новые устройства Google станут конкурентами моделей Meta Ray-Ban и ожидаемых продуктов Apple, которая, по данным источников, также готовит свои первые очки с ИИ.

