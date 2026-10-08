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Google представила платформу для создания игр с помощью нейросетей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Google анонсировала сервис Playground, позволяющий разрабатывать видеоигры непосредственно в браузере с использованием искусственного интеллекта.

Для создания игры пользователю достаточно описать свою идею текстовым запросом. Нейросеть сформирует игровой проект, в котором можно будет дополнительно настраивать графическое оформление, физику объектов и различные игровые механики.

Разработчики смогут публиковать созданные проекты и делиться ими с другими пользователями. Для некоторых игр также предусмотрена возможность реализации многопользовательского режима.

В дальнейшем Google планирует добавить функцию переноса проектов в игровой движок Unity. Это позволит продолжить разработку с использованием профессиональных инструментов.

Тестирование Playground стартует 8 октября в США. Платформа будет доступна бесплатно, однако для пользователей предусмотрены определенные ограничения.

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