Google представила обновлённую интеллектуальную модель Gemini 3

Компания Google анонсировала Gemini 3 Pro, свою новую продвинутую модель ИИ. Модель способна более глубоко анализировать запросы, учитывать контекст и намерения пользователей для выдачи точных и релевантных ответов.

По данным Google, Gemini 3 Pro является лидером в мире по мультимодальному пониманию и превосходит Gemini 2.5 Pro по всем основным AI-бенчмаркам. Ответы модели стали более краткими и прямыми, без излишней лестности, что позволяет рассматривать её как «настоящего партнёра по мышлению».

Gemini 3 Pro уже доступна на платформах Google: в режиме AI Search для подписчиков Pro и Ultra, в приложении Gemini (выбор режима Thinking), AI Studio, Vertex AI и новой платформе Google Antigravity. В AI Search модель создаёт новые генеративные интерфейсы с интерактивными визуальными макетами и инструментами, формируемыми в реальном времени.

Подписчики Google AI Ultra могут использовать Gemini 3 вместе с Gemini Agent, позволяя ИИ выполнять многоэтапные рабочие процессы от начала до конца. Более продвинутая версия Gemini 3 Deep Think способна решать ещё более сложные задачи и станет доступна Ultra-подписчикам в ближайшие недели.

В рамках запуска Google обновила дизайн приложения Gemini: стало проще начинать диалоги и находить созданные материалы в папке My Stuff. Переработан опыт покупок — добавлены списки товаров, таблицы сравнения и цены из Shopping Graph. Появились новые интерфейсы, включая визуальные макеты с фото и модулями, а также динамический режим, создающий пользовательский интерфейс в реальном времени на основе запросов.