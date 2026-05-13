Google представила обновление Gemini Intelligence для ИИ-помощника

Компания Google анонсировала крупное обновление своего ИИ-помощника под названием Gemini Intelligence. В рамках обновления заявлено расширение возможностей системы при работе со сложными задачами и многозадачными сценариями.

Согласно описанию, Gemini сможет анализировать предоставленные пользователем материалы, например брошюры мероприятий, и подбирать похожие события. При этом обработка данных будет выполняться в фоновом режиме, позволяя пользователю продолжать работу с устройством без ограничений.

Также заявлена функция преобразования речи в текст с одновременным переводом на другие языки и фильтрацией слов-паразитов. Дополнительно ИИ сможет формировать пользовательские виджеты по запросу, адаптированные под конкретные задачи.