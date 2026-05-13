Google представила новую линейку премиальных Chromebook под брендом Googlebook

Google анонсировала линейку премиальных ноутбуков Googlebook, которая станет отдельным направлением Chromebook-устройств от партнёров, включая Asus и Lenovo. Несмотря на название, речь идёт не о самостоятельной серии «железа» от Google, а о совместных устройствах в экосистеме ChromeOS.

Новинки ориентированы на работу с Gemini Intelligence и получат ряд фирменных функций. Среди них — система Magic Pointer, которая распознаёт объекты в области курсора, а также отдельная кнопка быстрого запуска Gemini. Кроме того, устройства оснастят световой полосой-индикатором.

Первые модели из линейки ожидаются к выходу осенью.