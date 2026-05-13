Главная » Новости

Google представила новую линейку премиальных Chromebook под брендом Googlebook

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Google анонсировала линейку премиальных ноутбуков Googlebook, которая станет отдельным направлением Chromebook-устройств от партнёров, включая Asus и Lenovo. Несмотря на название, речь идёт не о самостоятельной серии «железа» от Google, а о совместных устройствах в экосистеме ChromeOS.

Новинки ориентированы на работу с Gemini Intelligence и получат ряд фирменных функций. Среди них — система Magic Pointer, которая распознаёт объекты в области курсора, а также отдельная кнопка быстрого запуска Gemini. Кроме того, устройства оснастят световой полосой-индикатором.

Первые модели из линейки ожидаются к выходу осенью.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.