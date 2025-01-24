Google ввела новую систему безопасности для Android-смартфонов

Google запустила функцию безопасности под названием Identity Check для Android 15, которая поможет защитить аккаунты пользователей от кражи телефона.
Эта функция требует биометрической аутентификации для доступа к важным настройкам аккаунта и устройства, когда пользователь находится вне доверенного места, например, вдали от дома или работы.
Identity Check защищает такие настройки, как изменение PIN-кода устройства, отключение защиты от кражи, выключение функции Find My Device, сброс к заводским настройкам и изменение биометрических данных.
Google предупреждает, что украденное устройство может раскрыть конфиденциальные данные, что делает пользователя уязвимым для кражи личной информации и финансового мошенничества.
Функция впервые была протестирована в декабре прошлого года в рамках обновления Pixel Drop. В ближайшие недели она станет доступна для устройств Samsung Galaxy с последней версией прошивки One UI 7. Позже в этом году функция появится и на устройствах других производителей.